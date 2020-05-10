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В Германии тестируют украинские лекарства от COVID-19

10 мая, 03:23

Елена Вус

Дипломат выразил надежду, что будут и совместные инициативы в развитии вакцины

Благодаря виртуальной дипломатии Украина и Германия договорились о совместных действиях на пути борьбы с пандемией коронавируса COVID-19.

Об этом сказал посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью "Радио Свобода".

"У нас действительно очень неплохой опыт. Именно в немецких лабораториях сейчас тестируются некоторые отечественные медицинские препараты, которые могут быть применены для лечения коронавируса", - отметил Мельник.

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Дипломат выразил надежду, что будут и совместные инициативы в развитии вакцины.

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"Мы очень активно работаем над этим, и я надеюсь, что будут совместные инициативы в развитии вакцины, таким образом мы пытаемся свести наши научные учреждения Академии наук с ведущими центрами, работающими в Германии", - подчеркнул он.

Ранее в Офисе президента сообщили, что украинские ученые начали клинические испытания отечественного лекарственного средства против COVID-19.

Препарат "Биовен" испытают в пяти больницах. Проверять его будут в виде раствора для инфузий. Контролировать выполнение приказа будет замглавы Минздрава Ирина Микичак.

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Германия тестирование Украина коронавирус лекарство Андрей Мельник COVID-19

Источник: Сегодня

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