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В Германии убили сына бывшего президента

20 ноября, 08:53

Погибшего ранили во время лекции в клинике Берлина

Paul Zinken/dpa/Global Look Press

Paul Zinken/dpa/Global Look Press

Сын бывшего президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера Фриц фон Вайцзеккер умер в результате ножевого ранения. Телесные повреждения он получил во время лекции в берлинской клинике Schlosspark-Klinik. Об этом сообщает RBB со ссылкой на полицию.

По данным издания, вечером 19 ноября мужчина во время лекции внезапно ударил ножом Вайцзеккера. Несмотря на усилия врачей, пострадавший скончался в ночь на среду.

Как отмечает источник, несколько слушателей помогли задержать преступника. Один из них получил серьезные ранения.

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Полиция подтвердила в своем Twitter, что нападавший задержан. Подробностей о его личности и мотивах на данный момент нет.

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Фото: REUTERS/Manuel Claure

59-летний Фриц фон Вайцзеккер был заведующим терапевтического отделения в частной клинике.

Напомним, американский сенатор Берни Сандерс, участвующий в кампании по выдвижению своей кандидатуры на пост президента США в 2020 году, был госпитализирован с болями в груди. У 78-летнего политика обнаружили закупорку артерии.

Кроме того, в США госпитализировали экс-президента Джимми Картера. Бывший президент США Джимми Картер был помещен в больницу для процедуры по снижению внутричерепного давления. Повышенное давление было вызвано его недавними падениями.

Видео: Reuters

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