В Германии ученые сделали открытие о возможности передачи COVID-19

Исследователи пришли к выводу о невозможности заразиться в магазинах, через ручку двери или телефон

Вероятность заразиться коронавирусом через различные поверхности крайне мала.

К такому выводу пришел вирусолог, директор Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна Хендрик Штрек, сообщает RTL Today.

Так, на протяжении последнего времени команда профессора завершила исследования по всему региону Хайнсберг, где было зарегистрировано более 1400 подтвержденных случаев коронавируса.

Реклама

"Нет значительного риска заражения этой болезнью, когда вы ходите по магазинам. Серьезные вспышки инфекции всегда были результатом того, что люди в течение более длительного периода времени были ближе друг к другу, например после вечеринок в австрийском Ишгле", - рассказал он.

Штрек также не смог найти никаких признаков "живых" вирусов на поверхностях.

В тренде США грозит вторая волна эпидемии COVID-19: подробности

"Когда мы брали образцы с ручек дверей, телефонов или туалетов, было невозможно культивировать вирус в лаборатории на основе этих мазков... Чтобы на самом деле "заразиться" вирусом, необходимо, чтобы кто-то кашлянул в руку, немедленно коснулся дверной ручки, а затем сразу после этого другой человек взялась за ручку и продолжил касаться лица", - заявил ученый.

В результате он пришел к выводу, что вероятность передачи при контакте с загрязненными поверхностями крайне мала.

Реклама

Напомним, ранее ученые из Института здравоохранения в Мадриде заявили, что коронавирус нового типа мог циркулировать по территории Испании уже в середине февраля и заразиться им можно было 15 различными способами.

Ранее новости "Сегодня" писали, как Германия справляется с экономическими последствиями коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама