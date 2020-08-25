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В Германии украинцев обвиняют в мошенничестве до 100 млн евро на сигаретах

25 августа, 21:56

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Задержаны 12 выходцев из Украины и Польши

В Германии, в земле Северный Рейн-Вестфалия, правоохранители разоблачили нелегальную табачную фабрику, расположенную в одном из промышленных районов у города Клеве, на которой были задержаны выходцы из Украины и Польши. Об этом сообщили представители местной таможенной службы, передает Deutsche Welle.

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В ходе обыска на фабрике изъяли 11 млн сигарет, шесть тонн табака и всю технику, которая использовалась для нелегального производства сигарет и были задержаны 12 украинцев и поляков.

Прокурор обвиняет задержанных в налоговом мошенничестве на сумму до 100 млн евро.

"Следователи сообщили, что фабрика производила до 10 млн сигарет в неделю. В основном их отправляли в Великобританию. По данным таможни, прибыль с продажи каждого грузовика сигарет составлял около трех миллионов евро", - сообщает издание.

По данным немецкой таможни, фабрика была очень профессионально оборудована, техника для изготовления сигарет и упаковки поставлялась из Великобритании. Зал был специально изолирован и шум и запах табака не проникали наружу, а электроэнергию вырабатывали собственные генераторы, чтобы не было заметно, что там находится большое производство.

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Следователи утверждают, что фабрика была построена в 2016 году и с тех пор производство постоянно увеличивалось.

Напомним, в начале августа в Польше служащие Силезского отделения Пограничной службы задержали группу торговцев наркотиками, в которую входили украинец и два гражданина Польши.

А в декабре на востоке Польши был арестован гражданин Украины, которого заподозрили в подготовке теракта.

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Германия мошенничество украинцы поляки
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