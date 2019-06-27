В Германии увеличилось количество исламистов
Боевики террористической организации "Исламское государство" после военного поражения в Сирии перегруппировались и ушли в подполье
В 2018 году в Германии количество исламистов выросло и составило 26 560 человек. Об этом сообщают в четверг, 27 июня, издания медиагруппы Funke со ссылкой на ежегодный отчет Федерального ведомства по охране конституции Германии. Исламистская среда в ФРГ вновь заметно активизировалась, причем в своих целях радикалы особенно часто используют мессенджер Telegram.
В целом вся джихадистская интернет-пропаганда сохраняет неизменно высокий потенциал угрозы , по-прежнему "призывая к террористическим атакам, прежде всего в западных государствах".
В прошедшем году силы безопасности смогли обнаружить "ряд планируемых террористических нападений на различных стадиях подготовки", подчеркивается в годовом отчете спецслужбы.
Боевики террористической организации "Исламское государство" после военного поражения в Сирии перегруппировались и ушли в подполье, делая ставку на стратегию террора, направленного в первую очередь против слабозащищенных целей.
Несмотря на то, что большинство нападений в Германии планировали одиночки, почти всегда они получали поддержку и консультации от террористических организаций из-за границы.
Ранее главарь "Исламского государства" впервые за пять лет появился на видео.
Ранее СМИ неоднократно сообщали о смерти аль-Багдади, однако официального подтверждения этой информации не поступало.
Ранее мы писали, что Худайфа аль-Бадри, сын главаря террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакр аль-Багдади, предположительно был уничтожен в результате операции ВКС РФ в Сирии.
Также сообщалось, что аль-Бадри был ликвидирован в ходе операции сирийских правительственных войск близ Хомса. Телеканал боевиков показал изображение молодого человека с автоматом, не сообщив подробности.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Германии увеличилось количество исламистов". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Никарагуа поймали четверо предполагаемых членов ИГ
Трое предполагаемых участников ИГ въехали в Никарагуа, намереваясь добраться до США
В Ираке троих французов приговорили к смерти за участие в ИГИЛ
У граждан Франции есть 30 дней, чтобы оспорить смертный приговор
Бунт ИГИЛ в колонии Таджикистана: стало известно количество жертв
Помимо трех сотрудников колонии, погибли также и 24 заключенных
Трамп осудил отказ стран Европы забрать своих граждан из числа захваченных боевиков ИГ
По мнению Трампа, европейские страны совсем не помогают, а ведь все это делалось для их же блага