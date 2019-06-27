В Германии увеличилось количество исламистов

Боевики террористической организации "Исламское государство" после военного поражения в Сирии перегруппировались и ушли в подполье

Фото: AFP

В 2018 году в Германии количество исламистов выросло и составило 26 560 человек. Об этом сообщают в четверг, 27 июня, издания медиагруппы Funke со ссылкой на ежегодный отчет Федерального ведомства по охране конституции Германии. Исламистская среда в ФРГ вновь заметно активизировалась, причем в своих целях радикалы особенно часто используют мессенджер Telegram.

В целом вся джихадистская интернет-пропаганда сохраняет неизменно высокий потенциал угрозы , по-прежнему "призывая к террористическим атакам, прежде всего в западных государствах".

В прошедшем году силы безопасности смогли обнаружить "ряд планируемых террористических нападений на различных стадиях подготовки", подчеркивается в годовом отчете спецслужбы.

Боевики террористической организации "Исламское государство" после военного поражения в Сирии перегруппировались и ушли в подполье, делая ставку на стратегию террора, направленного в первую очередь против слабозащищенных целей.

Несмотря на то, что большинство нападений в Германии планировали одиночки, почти всегда они получали поддержку и консультации от террористических организаций из-за границы.

Ранее главарь "Исламского государства" впервые за пять лет появился на видео.

Ранее СМИ неоднократно сообщали о смерти аль-Багдади, однако официального подтверждения этой информации не поступало.

Ранее мы писали, что Худайфа аль-Бадри, сын главаря террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакр аль-Багдади, предположительно был уничтожен в результате операции ВКС РФ в Сирии.

Также сообщалось, что аль-Бадри был ликвидирован в ходе операции сирийских правительственных войск близ Хомса. Телеканал боевиков показал изображение молодого человека с автоматом, не сообщив подробности.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Германии увеличилось количество исламистов". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"