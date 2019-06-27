Новости Сегодня
Сделать стартовой
26,17
29,73
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Евросоюз

В Германии увеличилось количество исламистов

27 июня, 06:58

Боевики террористической организации "Исламское государство" после военного поражения в Сирии перегруппировались и ушли в подполье

Фото: AFP

В 2018 году в Германии количество исламистов выросло и составило 26 560 человек. Об этом сообщают в четверг, 27 июня, издания медиагруппы Funke со ссылкой на ежегодный отчет Федерального ведомства по охране конституции Германии. Исламистская среда в ФРГ вновь заметно активизировалась, причем в своих целях радикалы особенно часто используют мессенджер Telegram.

В целом вся джихадистская интернет-пропаганда сохраняет неизменно высокий потенциал угрозы , по-прежнему "призывая к террористическим атакам, прежде всего в западных государствах".

В прошедшем году силы безопасности смогли обнаружить "ряд планируемых террористических нападений на различных стадиях подготовки", подчеркивается в годовом отчете спецслужбы.

Боевики террористической организации "Исламское государство" после военного поражения в Сирии перегруппировались и ушли в подполье, делая ставку на стратегию террора, направленного в первую очередь против слабозащищенных целей.

Несмотря на то, что большинство нападений в Германии планировали одиночки, почти всегда они получали поддержку и консультации от террористических организаций из-за границы.

Ранее главарь "Исламского государства" впервые за пять лет появился на видео.

Ранее СМИ неоднократно сообщали о смерти аль-Багдади, однако официального подтверждения этой информации не поступало.

Ранее мы писали, что Худайфа аль-Бадри, сын главаря террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакр аль-Багдади, предположительно был уничтожен в результате операции ВКС РФ в Сирии.

Также сообщалось, что аль-Бадри был ликвидирован в ходе операции сирийских правительственных войск близ Хомса. Телеканал боевиков показал изображение молодого человека с автоматом, не сообщив подробности.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Германия, террористы, джихад, исламское государство

Вы сейчас просматриваете новость " В Германии увеличилось количество исламистов". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Deutsche Welle

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Никарагуа поймали четверо предполагаемых членов ИГ

Вчера, 05:25

Трое предполагаемых участников ИГ въехали в Никарагуа, намереваясь добраться до США

Кыргызстан заявил о возможном проникновении террористов в Центральную Азию

25 июня, 08:35

Еще одна угроза, по мнению Сагынбаева, это пропаганда террористических групп в интернете

В Ираке троих французов приговорили к смерти за участие в ИГИЛ

27 мая, 08:06

У граждан Франции есть 30 дней, чтобы оспорить смертный приговор

Бунт ИГИЛ в колонии Таджикистана: стало известно количество жертв

20 мая, 11:30

Помимо трех сотрудников колонии, погибли также и 24 заключенных

Трамп осудил отказ стран Европы забрать своих граждан из числа захваченных боевиков ИГ

30 апреля, 20:38

По мнению Трампа, европейские страны совсем не помогают, а ведь все это делалось для их же блага

Главарь "Исламского государства" впервые за пять лет появился на видео

29 апреля, 21:01

Где и когда сделана запись не сообщается

"Моложе Максима лет на 10": Алла Пугачева поразила сеть фото

Как убрать мешки под глазами и отеки век

Тростью по лбу. Игорь Мосийчук подрался с Олегом Ляшко

Супрун рассказала, как правильно "чистить" организм

Адвокат о последствиях для РФ невыполнения решения Трибунала ООН

На этой "Ладе" хотели поставить крест: теперь ее захотят многие

Ученые сообщили о падении межзвездного объекта на Землю

Кому в украинской политике спутает карты возвращение Саакашвили

Алексей Бахарев: «На убитом поле Донбасс Арены живут лисы»

Боярский прокомментировал приговор по делу Кокорина и Мамаева

Через 100 лет раскрыт секрет происхождения Владимира Ленина

Почему хек всегда продается без головы: эти фото удивят

Пенсионный вопрос: хватит ли в бюджете денег до конца года

Вчера, 07:51

Эксперты говорят, что пока ситуация не критична, но Украине как воздух нужен ощутимый рост экономики

Смотрите, какая "штука": как новая банкнота в 1000 гривен повлияет на рост цен в Украине

Вчера, 07:00

С октября в кошельках украинцев поселится банкнота в 1 тыс. грн. А вот копейки скоро исчезнут

Месяц с новым президентом: эксперты рассказали о плюсах и минусах Зеленского на посту гаранта

25 июня, 07:38

У гаранта среди достижений называют сдвиг по "Нормандии", а эксперты говорят о решительности

Водители, бухгалтеры и адвокаты станут не нужны: какие профессии вскоре могут исчезнуть

24 июня, 07:37

В течение последующих 10 лет исчезнет почти половина сегодняшних профессий

Сбежавшая в Россию опальная певица вернулась в Киев

В США сделали важное заявление по российской агрессии в Украине

Зеленский отменил два указа бывшего главы государства Порошенко
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь