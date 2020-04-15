В Германии в онкологическом отделении коронавирусом заразилось 20 пациентов и 20 сотрудников

Около 20 пациентов и примерно такое же количество медицинских сотрудников заразились коронавирусом нового типа в онкологическом отделении Университетской клиники Гамбург-Эппендорф в Германии. Об этом сообщила агентству ДПА представитель учреждения Саскиа Лемм.

"В отделении онкологии на прошлой неделе положительными были результаты анализов, взятых на коронавирус у примерно 20 пациентов, а также около 20 сотрудников различных профессиональных групп", — сказала она. По ее словам, компетентные органы были проинформированы о случившемся.

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Как инфекция попала в клинику, выясняется. По данным издания Der Spiegel, по всей видимости, коронавирусом сначала заразилась за пределами больницы работавшая там уборщица.

В Германии по состоянию на вечер вторника заразились 131 988 человек, скончались 3 424. За сутки число заразившихся увеличилось на 1 945, оно сокращается второй день подряд и находится на самом низком уровне за последние недели.

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