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В Германии во время концерта обрушилась сцена: десятки пострадавших

1 сентября, 03:27

Сцена рухнула из-за непогоды

Фото: 1.wdr.de

Фото: 1.wdr.de

Более двадцати человек получили травмы в субботу, 31 августа, в результате обрушения сцены на концерте рэперов Casper и Marteriа в немецком городе Эссен, сообщает WDR.  

Отмечается, что сцена рухнула из-за непогоды. После произошедшего концерт был остановлен.  

Двоих пострадавших госпитализировали с серьезными травмами. Еще более двадцати человек пожаловались на легкие травмы.  

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Ранее во время этно-рок-фестиваля Украины Kozak Fest, который проходил в Днепропетровской области, из-за непогоды обрушилась крыша сцены.

Ранее сообщалось, что один человек погиб и 77 пострадали в результате обрушения крыши бара на юго-востоке Китая. Инцидент произошел в городском округе Байсэ в Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР.

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Напомним, не так давно во Львовской области в школе обрушилась стена. В результате происшествия травмировались женщина и мужчина: их госпитализировали. По словам представителя спасателей Виталия Туровцева, пострадавшие разбирали или же монтировали стену, в результате чего и произошел обвал.

Также мы писали, что в одной из квартир жилого дома в Днепре на 31-летнего мужчину во время ремонтных работ упала железобетонная плита , заблокировав при этом вход в помещение.

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Германия сцена непогода обрушение

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