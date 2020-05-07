В Германии второй день подряд растет число зараженных коронавирусом

За последние сутки в стране подтвердили 1 284 новых случаев заражения COVID-19

В Германии, где власти готовят второй этап отмены карантина, два дня подряд растет количество зараженных коронавирусом. Об этом сообщает издание Bild со ссылкой на данные Института Роберта Коха

Как сообщается, за последние сутки в стране подтвердили 1 284 новых случаев заражения COVID-19, днем ранее этот показатель составил 947 случаев. Предыдущие два дня прирост количества новых зараженных находился на уровне 680.

Читайте также: Германия пережила первый этап эпидемии – Меркель

Реклама

Согласно данным Института Роберта Коха, в Германии подтверждено 166 091 случаев заражения коронавирусом, умерли 7 119 человек.

Ранее директор Института Роберта Коха Лотар Вайлер заявил, что может быть еще две волны заражения коронавирусом.

В тренде США могут предложить альтернативу ВОЗ – Помпео

"Большинство ученых исходит из того, что будет вторая волна, а может, даже и третья", – заявил Вайлер.

По его словам, многие ученые сходятся во мнении, что вторая волна начнется осенью этого года.

Реклама

Согласно последним данным Университета Хопкинса, в мире подтверждено 3 753 112 случаев заражения COVID-19, умер 263 841 человек.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама