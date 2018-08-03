В Германии выясняют, где находится Ангела Меркель

Последний раз Меркель с мужем появлялась на публике 25 июля

Немецкие СМИ задаются вопросом, куда исчезла канцлер Ангела Меркель, после того, как ее мужа заметили в северной Италии без нее. Об этом пишет Reuters.

В последние годы Меркель с мужем Иоахимом Зауэром проводила отпуск в Альпах, но на этот раз ее муж проводит каникулы вместе со своим сыном от первого брака.

"Где скрывается канцлер? В летней резиденции или со своей 90-летней матерью в Уккермарк? Семейный кризис? Больница? Секретная миссия?" – пишет крупнейший немецкий таблоид Bild.

В прошлом месяце журналисты спрашивали Меркель о ее планах на отпуск и она сказала, что собирается отдохнуть, не уточнив подробностей. Ее спикер отказалась давать комментарии.

Последний раз Меркель с мужем появлялась на публике 25 июля во время традиционного выступления на фестивале в Баварии. Зауэр редко появляется на публике со своей женой, но обычно каждое лето их видят вместе в южном Тироле в Италии.

В Германии с июля по август мало политической активности, и в офисе Меркель нет никаких событий, перечисленных в ее официальном расписании. Ее партия проводит очередное совещание руководства 20 августа, обычно Меркель посещает эту встречу.

Ранее Берлине состоялась встреча между канцлером Германии Ангелой Меркель и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Также на переговорах присутствовали министр иностранных дел Хайко Маас и начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

Также Меркель ответила на слова президента США Дональда Трампа, который поставил под сомнение обязательство США защищать союзника по НАТО – Черногорию, в случае агрессии против нее.