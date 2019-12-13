В Германии взорвался жилой дом: есть погибший и много раненых

В одной из квартир, где по всей вероятности произошел взрыв, нашли тело пожилого мужчины

В Германии произошел мощный взрыв в жилом доме, в результате которого как минимум один человек погиб и более двух десятков пострадали.

По данным Süddeutsche Zeitung, инцидент произошел в городе Бланкенбург (земля Саксония-Анхальт) утром 13 декабря. В одной из квартир, где по всей вероятности произошел взрыв, обнаружили тело 78-летнего жителя.

В целом после случившегося 25 человек обратились за медицинской помощью. Некоторые пострадавшие находятся в очень тяжелом состоянии.

"Нельзя исключать, что пострадавших будет больше", – сообщили после случившегося в полиции.

На основании первоначальных доказательств правоохранители утверждают, что причиной катастрофы может быть взрыв газа.

По соседству находится начальная школа и детский сад – в связи со взрывом около 100 детей были размещены в других учреждениях.

Напомним, что в июне в поле около города Лимбург в центральной части Германии был найден кратер диаметром 10 метров и 4 метра в глубину. Эксперты по обезвреживанию взрывчатых веществ заявили, что причиной беспокойства стала разорвавшаяся бомба.

Также сообщалось о пожаре в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания, где этим летом на территории бывшего военного полигона загорелись 600 гектаров леса. Гарью от пожара накрыло несколько соседних федеральных земель.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама