В Германии закрыли все пушные фермы

Последняя ферма в городе Раден прекратила свою работу после публикации видео, снятого на ее территории с дрона

Фото: Pixabay

В Германии закрыли все пушные фермы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/3ad/ebe/5ca3adebe5ba7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/3ad/ebe/5ca3adebe5ba7.jpg 2019-04-02T21:47:00+03:00 Евросоюз Последняя ферма в городе Раден прекратила свою работу после публикации видео, снятого на ее территории с дрона

Последняя в Германии норковая ферма прекратила свою работу под давлением зоозащитников и государственной ветеринарной службы. Остальные фермы закрылись еще раньше из-за ужесточения законодательства, – передает dw.com.

Ферма в городе Раден (Северный Рейн-Вестфалия) прекратила свою работу после публикации видео, снятого на ее территории с дрона. Записи в марте опубликовало Бюро по защите животных. Согласно им, норок на ферме держали в тесных клетках и животные страдали от жажды.

Инспекция по защите прав животных после публикации отправилась на ферму, но обнаружила пустые клетки. Владелец фермы Никита Бош, который занимался бизнесом по разведению норок в Радене последние 20 лет, подтвердил, что производство меха закрыто. По словам бизнесмена, он продал животных финским зверофермам.

TWITTER— DW на русском (@dw_russian) April 2, 2019

Владелец фермы объяснил свое решение давлением зоозащитников и ужесточившимися проверками ветинспекции. Претензии к своему предприятию Бош считает несправедливыми: если бы норки болели или получали раны в тесных клетках, мех стал бы непригодным для продажи.

Звероферма в Радене проработала дольше всех аналогичных предприятий в Германии. Остальные пушные фермы закрылись в течение последних двух лет — закон об условиях содержания животных на зверофермах в 2017 году ужесточили настолько, что бизнес по разведению пушных зверей стал убыточным.

Напомним, мир постепенно отказывается от изделий из натурального меха. Недавно Европейский союз запретил пушные фермы, да и многие мировые бренды уже отказались от одежды с использованием натурального меха. Ведь такое производство не только антигуманно, но и несет вред экологии. В Украине тоже есть инициативы, которые направлены на то, чтобы искоренить меховую промышленность. Петиция о запрете производства меха в конце сентября этого года собрала рекордное количество голосов (более 27 тысяч при необходимых 25 тысячах) и была передана на рассмотрение Верховной Раде. Тем не менее, пока что на законодательном уровне этот вопрос не регулируется, а в стране продолжают убивать тысячи животных, чтобы шить шубы.

Великобритания, Нидерланды, Австрия, Чехия, Македония – страны Европы массово начали отказываться от производства меха и запрещать пушные фермы. В Украину мировые тенденции приходят с опозданием, и если везде уже говорят о том, что это жестоко и вредно, а мировые бренды отказываются от такой одежды, в нашей стране все еще продолжают функционировать меховые фермы.

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