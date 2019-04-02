Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,19
30,55
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Евросоюз

В Германии закрыли все пушные фермы

Сегодня, 21:47

Последняя ферма в городе Раден прекратила свою работу после публикации видео, снятого на ее территории с дрона

Фото: Pixabay
В Германии закрыли все пушные фермы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/3ad/ebe/5ca3adebe5ba7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/3ad/ebe/5ca3adebe5ba7.jpg Евросоюз Последняя ферма в городе Раден прекратила свою работу после публикации видео, снятого на ее территории с дрона

Последняя в Германии норковая ферма прекратила свою работу под давлением зоозащитников и государственной ветеринарной службы. Остальные фермы закрылись еще раньше из-за ужесточения законодательства, – передает dw.com.

Ферма в городе Раден (Северный Рейн-Вестфалия) прекратила свою работу после публикации видео, снятого на ее территории с дрона. Записи в марте опубликовало Бюро по защите животных. Согласно им, норок на ферме держали в тесных клетках и животные страдали от жажды.

Инспекция по защите прав животных после публикации отправилась на ферму, но обнаружила пустые клетки. Владелец фермы Никита Бош, который занимался бизнесом по разведению норок в Радене последние 20 лет, подтвердил, что производство меха закрыто. По словам бизнесмена, он продал животных финским зверофермам.

Владелец фермы объяснил свое решение давлением зоозащитников и ужесточившимися проверками ветинспекции. Претензии к своему предприятию Бош считает несправедливыми: если бы норки болели или получали раны в тесных клетках, мех стал бы непригодным для продажи.

Звероферма в Радене проработала дольше всех аналогичных предприятий в Германии. Остальные пушные фермы закрылись в течение последних двух лет — закон об условиях содержания животных на зверофермах в 2017 году ужесточили настолько, что бизнес по разведению пушных зверей стал убыточным.

Напомним, мир постепенно отказывается от изделий из натурального меха. Недавно Европейский союз запретил пушные фермы, да и многие мировые бренды уже отказались от одежды с использованием натурального меха. Ведь такое производство не только антигуманно, но и несет вред экологии. В Украине тоже есть инициативы, которые направлены на то, чтобы искоренить меховую промышленность. Петиция о запрете производства меха в конце сентября этого года собрала рекордное количество голосов (более 27 тысяч при необходимых 25 тысячах) и была передана на рассмотрение Верховной Раде. Тем не менее, пока что на законодательном уровне этот вопрос не регулируется, а в стране продолжают убивать тысячи животных, чтобы шить шубы.

Великобритания, Нидерланды, Австрия, Чехия, Македония – страны Европы массово начали отказываться от производства меха и запрещать пушные фермы. В Украину мировые тенденции приходят с опозданием, и если везде уже говорят о том, что это жестоко и вредно, а мировые бренды отказываются от такой одежды, в нашей стране все еще продолжают функционировать меховые фермы.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег животные, ферма, меха, мех, клетки, фермы

Вы сейчас просматриваете новость " В Германии закрыли все пушные фермы". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Голосуй, или я тебя съем: в харьковском зоопарке прошли необычные выборы

Вчера, 17:51

В выборах "президента зверей" смогли поучаствовать самые маленькие харьковчане

Реанимирующий кота российский пожарник "взорвал" сеть: видео

Вчера, 13:50

Губернатор Магаданской области уже наградил спасателя

Спасатели рассказали о животных, атакующих киевлян: ущерба на 20 тыс. грн

28 марта, 14:52

Залетевшей в квартиру пенсионерки голубь испугался больше, чем женщина, а уличный кот разбил посуды в магазине на несколько тысяч гривен

Хитрый мангуст обвел леопарда вокруг пальца и сбежал: забавное видео

28 марта, 09:56

Ролик сняли работники Национального парка Крюгера

Сорвавшаяся свадьба и другие неизвестные факты из жизни Миронова

Дочь Ван Дамма переплюнула отца

Ольга Ломоносова о тайном романе с Машковым: «Он не был свободен»

Ветров: «Выбираться из отношений с Верой Сотниковой было тяжело»

Почему Быстрицкая не хотела целоваться с Глебовым на съемках

Звезды, для которых неудачная пластика стала роковой

Мария Порошина обручилась со своим избранником

Дмитрий Астрахан: «Сразу было видно: Збруев и Неелова — пара»

Роза Сябитова показала, в каких условиях живет за городом

Сел за руль и не поехал, а полетел: американцы реально удивили
Загрузка...

Пеня, суды, отключения: должников по коммунальным платежам ожидают более суровые наказания

Сегодня, 07:29

Новое законодательство в сфере энергорынка и жилищно-коммунальных услуг меняет отношения потребителей и поставщиков услуг

Поменять оператора, но оставить за собой номер: как будет работать новшество мобильной связи

Вчера, 07:19

Услуга будет бесплатной, но номер нужно верифицировать по владельцу

Чего ждать в апреле: доплата для пенсионеров и конец лечению без деклараций

31 марта, 07:51

С апреля многодетные семьи будут получать ежемесячную доплату в размере 1626 грн

Права с чипом для водителей и регистрация авто в два раза дороже: МВД готовит реформу

31 марта, 07:38

В МВД готовят крупные изменения в работе сервисных центров

Стеша Маликова выбрала имя для дочки

«Не пожелаешь и врагу»: Брежнева рассказала про семейную драму

Вера Брежнева: «Не могу ненавидеть Цекало»