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В Германии запретили расследовать дела партии "друзей Путина"

Сегодня, 17:58

Как решил судья, у спецслужб нет юридических оснований называть действия какой-либо из партий "поводом для расследования"

Фото: AFP
В Германии запретили расследовать дела партии "друзей Путина" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/562/08a/5c756208ae513.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/562/08a/5c756208ae513.jpg Евросоюз Как решил судья, у спецслужб нет юридических оснований называть действия какой-либо из партий «поводом для расследования"

Федеральное ведомство по охране конституции Германии, которое отвечает за контрразведку в ФРГ, не в праверасследовать деятельность правопопулистской "Альтернативы для Германии", которую еще называют "партией друзей Путина" .

Как пишет Reuters, соответствующее решение было принято 26 февраля судья в Кельне. В решении суда говорится, что у спецслужб нет никаких юридических оснований утверждать, что действия какой-либо из партий является "поводом для расследования".

Судья решил, что ни вектор политики, ни взгляды отдельных членов "АдГ" не имеют отношения к делу. Он добавил, что этот шаг нарушает правила защиты политических партий, гарантированных Конституцией, и является несоразмерным.

В ответ на это в "Альтернативе для Германии" уже обвинили спецслужбы в "стигматизации" их политсилы и "нанесении ущерба репутации" партии, а также обвинили спецслужбы в дискредитации противников властей и продвижении политических взглядов правящих партий.

Напомним, в ноябре лидер политической силы Алиса Вейдель оказалась в центре финансового скандала. Оказалось, что она получила 130 тыс. евро в качестве пожертвования для партии от швейцарской фармацевтической компании. В связи с этим политика призвали уйти в отставку.

Мы также писали о протесте, который был организован "Альтернативой для Германии" после изнасилования группой мигрантов жительницы города Фрайбург.

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Тег Германия, расследование, спецслужбы, альтернатива для Германии

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