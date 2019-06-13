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В Германию пришел ураган "Клаус": десятки пострадавших

13 июня, 18:01

В Берлине отдельные порывы ветра достигали скорости 110 километров в час

Фото: twitter.com/CityReport
Фото: twitter.com/CityReport.

Вечером 12 июня во восточной Германии, которая только в марте пережила ураган "Эберхард", пронесся ураган "Клаус", из-за которого пострадал 21 человек.

Портал tagesschau.de называет основной причиной травм падающие ветки, одна из которых рухнула на головы гостей свадебной церемонии. В результате произошедшего в земле Мекленбург-Передняя Померания пострадали семь человек.

Кроме того, из-за сломанных веток помощь медиков понадобилась и 11 гостям вечеринки, которая проходила в городе Ораниенбург (земля Бранденбург). По аналогичной причине, а также из-за подтоплений были повреждены много автомобилей.

Не обошла стихия стороной и столицу Берлин, где скорость отдельных порывов ветра достигала 110 км/ч. За два часа в городе выпало 35 литров осадков на квадратный метр.

В связи с этим жители города не менее 320 раз обращались за помощью к спасателям, а также была нарушена работа столичных железнодорожного вокзала, электричек и аэропорта. Невозможным оказалось движение и на некоторых автодорогах.

Напомним, ранее непогода привела к другим неприятным последствиям в Германии – из-за обильного града вблизи города Шварц столкнулось полсотни авто, из которых несколько оказались неподлежащими ремонту.


Мы также писали, что несколько месяцев назад жители немецкого городка Рьотген стали очевидцами того, как прямо на город спустился смерч, который проложил себе, как заявили сотрудники пожарной службы, "путь разрушения".

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Тег Германия, шторм, ураган, непогода, циклон, стихийное бедствие

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