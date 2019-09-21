В Голландии 98-летний пенсионер установил парашютный рекорд

Дедушка признался, что прыгает с парашютом, начиная с 1942 года

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В Нидерландах 98-летний американец доказал, что возраст полетам не помеха – он прыгает с парашютом на протяжении 77 лет, начиная с 1942 года, когда шла Вторая мировая война, и намерен совершать прыжки до столетнего возраста.

Чтобы поддерживать форму, мужчина по несколько раз в году покоряет небо. До этого полета в составе группы парашютистов он осуществил прыжок на 75-летие высадки союзных войск в Нормандии, 6 июня текущего года.

"Несколько одногодок уже пытались побить мой рекорд. И я им утер нос!" – похвастался ветеран-парашютист Том Райс.

Ранее в России мужчина решил развлечь себя экстремальным водным развлечением, однако в какой-то момент все пошло не по плану и забава превратилась в трагедию. Трагический момент сняли свидетели. Мужчина планировал подняться в небо на парашюте, привязанном к водному мотоциклу. Однако через несколько секунд сильный порыв ветра изменил траекторию движения. Экстремала отбросило к берегу, где он ударился о землю. Травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Также в Турции на курорте Фетхие в результате неудачного прыжка с парашютом погибла 26-летняя туристка из России Анастасия Захарова. Она совершила прыжок с горы Бабадаг. В полете она потеряла контроль над парашютом и не смогла открыть запасной. В результате женщина упала в море в 40 метрах от берега. Ее отвезли в больницу, но спасти ее не удалось.

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