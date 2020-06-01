В Госпогранслужбе рассказали, кто сможет попасть в Польшу во время карантина

Польша постепенно ослабляет карантин, в том числе снимает ограничения на въезд в страну.
В Госпогранслужбе со ссылкой на информацию польской стороны, опубликовали список тех, кто может въехать в Польшу:
- граждане Польши;
- иностранные граждане, кто женат, является ребенком (под опекой) граждан Польши;
- лицо, имеющее Карту поляка;
- лица, имеющие дипломатический ранг и члены их семей;
- иностранцы, имеющие право на постоянное или временное проживание на территории Польши;
- иностранцы, которые имеют право работать на территории Польши;
- лица, осуществляющие грузовые перевозки;
- водители, осуществляющие грузовые перевозки, однако въезжают на территорию Польши на другом виде транспорта чем грузовой;
- ученики и студенты, получающие образование в Польше;
- граждане государств-членов Европейского Союза, Европейского экономического пространства (ЕЭП) или Швейцарской Конфедерации, а также их супруги и дети, которые следуют по территории РП к месту жительства или пребывания (продолжительностью не более 12 часов с момента пересечения границы Польши).
"Просим граждан учесть данную информацию при планировании поездки в Республику Польша", – отметили в Госпогранслужбе.
Также сообщается, что на границе с Польшей работают четыре пункта пропуска.
Для автомобильного сообщения: Краковец, Рава-Русская и Ягодин.
Для пешеходного сообщения – Шегини.
Ранее Государственная пограничная служба Украины сообщила о возобновлении работы пунктов пропуска с украинской стороны в определьные страны, в частности в страны ЕС и Республику Молдова.
Согласно последним данным, в Украине подтверждено 24012 случаев заражения COVID-19, выздоровели 9690 человек, умерли 718.
О том, как страны ЕС выходят из карантина, смотрите в сюжете:
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