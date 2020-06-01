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В Госпогранслужбе рассказали, кто сможет попасть в Польшу во время карантина

1 июня, 13:42

Денис Беспалов Денис Беспалов

На границе с Польшей работают четыре пункта пропуска

Польша постепенно ослабляет карантин, в том числе снимает ограничения на въезд в страну.

В Госпогранслужбе со ссылкой на информацию польской стороны, опубликовали список тех, кто может въехать в Польшу:

  • граждане Польши;
  • иностранные граждане, кто женат, является ребенком (под опекой) граждан Польши;
  • лицо, имеющее Карту поляка;
  • лица, имеющие дипломатический ранг и члены их семей;
  • иностранцы, имеющие право на постоянное или временное проживание на территории Польши;
  • иностранцы, которые имеют право работать на территории Польши;
  • лица, осуществляющие грузовые перевозки;
  • водители, осуществляющие грузовые перевозки, однако въезжают на территорию Польши на другом виде транспорта чем грузовой;
  • ученики и студенты, получающие образование в Польше;
  • граждане государств-членов Европейского Союза, Европейского экономического пространства (ЕЭП) или Швейцарской Конфедерации, а также их супруги и дети, которые следуют по территории РП к месту жительства или пребывания (продолжительностью не более 12 часов с момента пересечения границы Польши).

"Просим граждан учесть данную информацию при планировании поездки в Республику Польша", – отметили в Госпогранслужбе.

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Также сообщается, что на границе с Польшей работают четыре пункта пропуска.

Для автомобильного сообщения: Краковец, Рава-Русская и Ягодин.

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Для пешеходного сообщения – Шегини.

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Ранее Государственная пограничная служба Украины сообщила о возобновлении работы пунктов пропуска с украинской стороны в определьные страны, в частности в страны ЕС и Республику Молдова.

Согласно последним данным, в Украине подтверждено 24012 случаев заражения COVID-19, выздоровели 9690 человек, умерли 718.

О том, как страны ЕС выходят из карантина, смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Польша карантин коронавирус госпогранслужба

Источник: Сегодня

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