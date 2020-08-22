В Греции эвакуировали пять деревень из-за лесного пожара

В Греции в восточной части полуострова Мани в субботу вспыхнул масштабный лесной пожар, вследствие чего пришлось эвакуировать жителей близлежащих деревень. Об этом сообщает греческое издание Еkathimerini.
На данный момент в качестве меры предосторожности эвакуированы уже пять деревень: Вачос, Джерма, Дросопиги, Элеохори и Скамнаки.
Из-за пожара также остановлено движение на трассе Ареополис – Гифио, автомобили перенаправляют на объездные дороги.
К тушению пожара в районе города Лангадас, где образовалось два очага пожара, привлекли более 100 пожарных и 24 машины.
С воздуха пожары помогают тушить четыре самолета и пять вертолетов. Муниципальные власти помогли с резервуарами для воды.
Напомним, ровно месяц назад, 23 июля, в Греции в 80 км к югу от Афин также пылали сильные лесные пожары, причем ситуация усложнялась из-за сильных ветров. Тогда власти были вынуждены эвакуировать жителей двух деревень, трех небольших поселков и постояльцев летнего лагеря.
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