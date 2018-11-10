В Греции обрушился автомобильный мост
Водители не пострадали, машины получили повреждения
В городе Кавала на северо-востоке Греции обрушилась часть автомобильного моста, передает ERT.
"Во время инцидента по мосту проезжал восьмиколесный автокран массой 50 тонн и легковой автомобиль", – сообщает телеканал.
Водители не пострадали, машины получили повреждения.
Технические службы муниципалитета подчеркивают, что эта часть моста не рассчитана на вес крана, который проезжал по нему.
Как передает Kathimerini, произошло обрушение нескольких плит моста. Общая протяженность разрушения составила около 15 метров.
Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону затонул понтонный мост через реку Дон. Инцидент произошел в воскресенье, 4 ноября, около 17:00.
В результате ЧП никто не пострадал, но сотни людей на острове остались без возможности добраться до города. На другой берег горожан переправляют спасатели.
Напомним, что ранее самосвал снес виадук в городе Владивосток.
А 9 октября, как сообщалось, обрушились сразу два моста. Первый рухнул на железнодорожные пути в городе Свободный Амурской области.
А чуть позже между селами Дубенки и Ардатово в Дубенском районе обвалился мост под грузовиком, который выехал на него с перевесом.