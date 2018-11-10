В Греции обрушился автомобильный мост

В городе Кавала на северо-востоке Греции обрушилась часть автомобильного моста, передает ERT.

"Во время инцидента по мосту проезжал восьмиколесный автокран массой 50 тонн и легковой автомобиль", – сообщает телеканал.

Водители не пострадали, машины получили повреждения.

Технические службы муниципалитета подчеркивают, что эта часть моста не рассчитана на вес крана, который проезжал по нему.

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Как передает Kathimerini, произошло обрушение нескольких плит моста. Общая протяженность разрушения составила около 15 метров.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону затонул понтонный мост через реку Дон. Инцидент произошел в воскресенье, 4 ноября, около 17:00.

В результате ЧП никто не пострадал, но сотни людей на острове остались без возможности добраться до города. На другой берег горожан переправляют спасатели.

Напомним, что ранее самосвал снес виадук в городе Владивосток.

А 9 октября, как сообщалось, обрушились сразу два моста. Первый рухнул на железнодорожные пути в городе Свободный Амурской области.

А чуть позже между селами Дубенки и Ардатово в Дубенском районе обвалился мост под грузовиком, который выехал на него с перевесом.