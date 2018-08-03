В Греции поезд въехал в здание: пострадали люди

Сегодня, 13:18

Инцидент произошел после того, как были переведены стрелки

Фото: vtstar.gr
Фото: vtstar.gr

В центральной Греции пассажирский поезд сошел с рельсов, в результате инцидента две женщины получили травмы. Об этом сообщает Ekathimerini.

Междугородный поезд следовал из Лианоклади к Стилиды и врезался в стену здания местной железнодорожной станции в городе Лариса.

По предварительным сообщениям, инцидент произошел после того, как были переведены стрелки, в результате чего поезд изменил направление движения.

Одна из пострадавших женщин, работница железнодорожной компании OSE, была внутри вагона во время инцидента. Оба травмированных госпитализированы. Пока неизвестно, сколько всего пассажиров было в поезде в момент аварии.

Не так давно в Австрии сошел с рельсов поезд с десятками людей внутри. В поезде находились около 80 человек, в том числе школьники. 26 легко травмировались, двое получили тяжелые травмы. 

Ранее сообщалось, что во Франции в пригороде Парижа из-за размытых дождями путей сошел с рельсов пригородный поезд. По словам министра транспорта Франции Элизабет Борне, из-за оползня на пути сошли с рельсов три пассажирских вагона. В результате инцидента семь человек получили незначительные ранения. Остальных пассажиров эвакуировали.
авария, Греция, поезд, вокзал

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