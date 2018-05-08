В Греции попал в ДТП автомобиль с мигрантами

Вчера, 17:55

Автомобиль в момент аварии пытался скрыться от полиции

Фото: verge.zp.ua
Фото: verge.zp.ua

На севере Греции автомобиль, заполненный мигрантами, попал в аварию, убегая от полиции. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на греческие власти.

Полиция заявила, что авария произошла утром во вторник при въезде в северный город Ксанти. Полиция пыталась остановить машину на шоссе, идущее от турецкой границы до города Салоники, но водитель свернул на второстепенную дорогу и попытался скрыться.

Внутри находились мигранты из Пакистана, Афганистана, Эритреи и Сомали. Водитель был пакистанцем. Восемь человек пострадали. Все они были доставлены в больницу.

Контрабандист подобрал своих пассажиров рядом с северо-восточной сухопутной границей Греции с Турцией, где масштабы нелегальной иммиграции являются очень большими.

Количество людей, прибывающих по этому маршруту, резко возросло за последние месяцы. Статистика полиции, опубликованная во вторник, показала почти семикратное увеличение количества вновь прибывших в период с февраля по апрель этого года.

Напомним, мигранты стали меньше рваться в Европу.

Также мы писали, что возле Италии за ночь спасли более 250 мигрантов.

Как сообщалось, за первые шесть месяцев 2017 года в Европу прибыли 116 682 мигрантов и беженцев, из которых почти 83% оказались на побережье Италии. 

Напомним, ранее страны-члены Евросоюза начали процесс возвращения в Грецию мигрантов, которые на протяжении последних пяти месяцев прибыли в ЕСчерез греческую территорию.
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