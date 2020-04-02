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В Греции празднование Пасхи перенесено на конец мая. Украина – на очереди?

2 апреля, 12:26

Денис Беспалов, Виталий Рябошапка

Синод Элладской церкви учел ситуацию с распространением коронавируса по миру

Элладская церковь в связи с распространением коронавируса по миру приняла решение перенести празднование Пасхи. Об этом на своей странице в Facebook сообщил митрополит Переяславский и Вишневский Православной церкви Украины Александр (Драбинко)

"На вчерашнем заседании Св. Синода ЭПЦ, прошедшем в режиме телеконференции, было принято решение о переносе торжественного празднования Пасхи: "мы молимся, чтобы опасность скорее миновала, чтобы мы все вместе (клир и народ) смогли отпраздновать Светлое Воскресение нашего Господа торжественным всенощным богослужением на Отдание великого праздника Пасхи, т. е. в ночь со вторника 26 мая на среду 27 мая", – написал митрополит Александр со ссылкой на письмо Священного Синода Элладской церкви.

В комментарии сайту "Сегодня" митрополит Александр допустил, что ПЦУ последует примеру Элладской церкви.

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"Думаю, такой же будет позиция большинства церквей, в том числе и нашей", – отметил митрополит Александр в комментарии сайту "Сегодня".

Как украинские церкви работают в условиях эпидемии коронавируса и карантина читайте на сайте "Сегодня" в ближайшее время.

Напомним, исходя из православного календаря, Пасха в 2020 году должна отмечаться в воскресенье, 19 апреля.

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Пасха ПЦУ Элладская церковь

Источник: Сегодня

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