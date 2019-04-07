В Греции произошли массовые стычки с полицией из-за фейковых новостей
После распространения слухов мигранты бросились к границе в надежде свободно ее пересечь
В Греции после распространения слухов о якобы открытой границе для мигрантов, тысячи беженцев двинулись в недавно переименованную Северную Македонию. Но информация о возможности свободно пересечь границу оказалась ложной. И уже в 60-ти километров от государственной границы мигрантов из лагеря "Диабате" встретили полицейские.
Беженцы, апеллируя информацией о том, что якобы граница открыта, попытались прорвать блокаду, но полицейские не уступили, поскольку никаких приказов о свободном пропуске не было. Мигранты вступили в схватку с полицией: забросали стражей порядка камнями и палками. На помощь полицейским пришел спецназ из близлежащего лагеря. Спецназовцы оттеснили нарушителей слезоточивым газом и силком вернули в лагерь.
Напомним, в марте близ греческого острова Самос затонула лодка, перевозившая мигрантов. Погибли мужчина и двое детей.
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