Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,02
30,32
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Евросоюз

В Греции произошли массовые стычки с полицией из-за фейковых новостей

Сегодня, 04:56

После распространения слухов мигранты бросились к границе в надежде свободно ее пересечь

В Греции произошли массовые стычки с полицией из-за фейковых новостей Евросоюз После распространения слухов мигранты бросились к границе в надежде свободно ее пересечь

В Греции после распространения слухов о якобы открытой границе для мигрантов, тысячи беженцев двинулись в недавно переименованную Северную Македонию. Но информация о возможности свободно пересечь границу оказалась ложной. И уже в 60-ти километров от государственной границы мигрантов из лагеря "Диабате" встретили полицейские.

Беженцы, апеллируя информацией о том, что якобы граница открыта, попытались прорвать блокаду, но полицейские не уступили, поскольку никаких приказов о свободном пропуске не было. Мигранты вступили в схватку с полицией: забросали стражей порядка камнями и палками. На помощь полицейским пришел спецназ из близлежащего лагеря. Спецназовцы оттеснили нарушителей слезоточивым газом и силком вернули в лагерь.

Напомним, в марте близ греческого острова Самос затонула лодка, перевозившая мигрантов. Погибли мужчина и двое детей.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег Греция, граница, лагерь, спецназ, мигранты, беженцы, полицейские

Вы сейчас просматриваете новость " В Греции произошли массовые стычки с полицией из-за фейковых новостей". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украинец пытался перейти границу с Польшей спиной вперед

5 апреля, 14:59

В паспорте мужчины была отметка об отказе въезда в Польшу

В Греции произошло сильное землетрясение

30 марта, 23:47

Толчки были ощутимы даже в Афинах

Названа страна, куда из РФ массово бегут «воры в законе»

Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?

Тарасова: злость русского народа поражает. Нам опять война нужна?

Какая рыба самая полезная для здоровья по мнению ученых

20-летняя модель утверждает, что была с Неймаром. Фото

Внебрачный сын Шварценеггера предстал в образе своего отца

Новая девушка Фарфана покорит вас своими перуанскими формами

Самое милое животное на Земле

10 ошибок, которых не совершают сильные люди

Ученые просветили рентгеном шифровальную машину «Энигма»
Загрузка...

Встретимся осенью: экс-кандидаты в президенты ушли на парламентские выборы

Вчера, 07:51

Какой будет конфигурация политических сил на выборах в Верховную Раду, показал первый тур выборов президента

Кабмин дал добро на снижение цены: газ подешевел и может подешеветь еще больше

5 апреля, 07:51

Тенденция к снижению цен на газ будет наблюдаться в Украине до декабря 2019 года

"Доступные лекарства" по SMS: как получить медикаменты по новым правилам

4 апреля, 07:52

С 1 апреля госпрограммой занимается Национальная служба здоровья, а рецепты стали электронными

Второй тур близко: что обещают Порошенко и Зеленский в своих программах украинцам

4 апреля, 07:19

Кандидаты обещают поменять налоги и продолжать децентрализацию

5 причин, почему нужно перестать есть кашу на завтрак

Итальянская телеведущая, перед которой не устоял Балотелли

Коллеги Юлии Началовой рассказали, как на самом деле жила певица