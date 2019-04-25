В Греции произошло землетрясение
Подземные толчки зафиксировали в центральной части Пелопоннеса
На юге Греции произошло землетрясение магнитудой 4,1. Об этом сообщает Ekathimerini со ссылкой на Институт геодинамики Афин.
"В четверг после обеда на юго-востоке поселка Димицана, расположенного в районе Аркадии в центральной части Пелопоннеса, произошло землетрясение магнитудой 4,1", – говорится в сообщении.
По данным Института, эпицентр был зафиксирован на глубине в 11,5 км.
В настоящее время нет сообщений ни о нанесенном ущербе, ни о пострадавших.
Ранее сообщалось, что в Мексике произошло землетрясение. Эпицентр стихии находился в 283 км к югу от города Пуэбла-де-Сарагоса.
Напомним, ранее землетрясение в 5,7 баллов по шкале Рихтера произошло на западе Турции. По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 236 км к юго-востоку от города Измир. Толчки исходили с глубины 27 км. В результате землетрясения были повреждены некоторые здания. Речь идет об около 50 повреждений. В некоторых районах провинции Денизли объявили предупреждение "не использовать электричество".
Кроме того, начало "трусить" и зону Вранча. В Румынии в районе этой сейсмозоны, которая расположена возле южной части Украины и границы Республики Молдова, произошло землетрясение 3,5 балла по шкале Рихтера.
Также недавно остров Тайвань вновь всколыхнуло. И хотя пока информации о погибших не поступало, ущерб местной инфраструктуре был нанесен немалый.
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