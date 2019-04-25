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В Греции произошло землетрясение

Сегодня, 20:44

Подземные толчки зафиксировали в центральной части Пелопоннеса

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников.

На юге Греции произошло землетрясение магнитудой 4,1. Об этом сообщает Ekathimerini со ссылкой на Институт геодинамики Афин.

"В четверг после обеда на юго-востоке поселка Димицана, расположенного в районе Аркадии в центральной части Пелопоннеса, произошло землетрясение магнитудой 4,1", – говорится в сообщении.

По данным Института, эпицентр был зафиксирован на глубине в 11,5 км.

В настоящее время нет сообщений ни о нанесенном ущербе, ни о пострадавших.

Ранее сообщалось, что в Мексике произошло землетрясение. Эпицентр стихии находился в 283 км к югу от города Пуэбла-де-Сарагоса.

Напомним, ранее землетрясение в 5,7 баллов по шкале Рихтера произошло на западе Турции. По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 236 км к юго-востоку от города Измир. Толчки исходили с глубины 27 км. В результате землетрясения были повреждены некоторые здания. Речь идет об около 50 повреждений. В некоторых районах провинции Денизли объявили предупреждение "не использовать электричество".

Кроме того, начало "трусить" и зону Вранча. В Румынии в районе этой сейсмозоны, которая расположена возле южной части Украины и границы Республики Молдова, произошло землетрясение 3,5 балла по шкале Рихтера.

Также недавно остров Тайвань вновь всколыхнуло. И хотя пока информации о погибших не поступало, ущерб местной инфраструктуре был нанесен немалый.


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Тег Греция, землетрясение, эпицентр

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Укринформ

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