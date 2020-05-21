В Греции произошло землетрясение: обошлось без жертв

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у берегов Греции. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Эпицентр стихии находился в 453 км к юго-западу от Афин, где проживают около 730 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.
Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.
Эпицентр зафиксированного землетрясения имел координаты 35.04 градуса северной широты и 20.37 градуса восточной долготы.
По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "разрушительное".
Геологическая служба США оценивает магнитуду землетрясения в 5,7.
Напомним, что ранее в Закарпатской области произошло землетрясение. Об этом сообщили в Главном центре специального контроля Государственного космического агентства Украины.
По данным ведомства, источник землетрясения находились в районе города Ужгорода. Подземные толчки магнитудой 2,7 балла были зафиксированы на глубине около 3 километров в 01:07 по киевскому времени. По словам сейсмологов центра, такое землетрясение может ощущаться отдельными людьми внутри помещения, особенно на верхних этажах.
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