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В Греции произошло землетрясение: обошлось без жертв

21 мая, 05:58

Елена Кузьмич

Эпицентр стихии находился в 453 км к юго-западу от Афин

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у берегов Греции. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр стихии находился в 453 км к юго-западу от Афин, где проживают около 730 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

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Эпицентр зафиксированного землетрясения имел координаты 35.04 градуса северной широты и 20.37 градуса восточной долготы.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "разрушительное".

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Геологическая служба США оценивает магнитуду землетрясения в 5,7.

Напомним, что ранее в Закарпатской области произошло землетрясение. Об этом сообщили в Главном центре специального контроля Государственного космического агентства Украины.

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По данным ведомства, источник землетрясения находились в районе города Ужгорода. Подземные толчки магнитудой 2,7 балла были зафиксированы на глубине около 3 километров в 01:07 по киевскому времени. По словам сейсмологов центра, такое землетрясение может ощущаться отдельными людьми внутри помещения, особенно на верхних этажах.

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Греция землетрясение магнитуда очаги

Источники: Интерфакс , ТАСС

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