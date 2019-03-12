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В Греции прошли бои мукой: яркие фотографии попали в сеть

Сегодня, 18:37

Традиция уходит в османское прошлое Греции, когда карнавалы были запрещены, поэтому люди вымазывали лицо пеплом

В Греции прошли бои мукой: яркие фотографии попали в сеть Евросоюз Традиция уходит в османское прошлое Греции, когда карнавалы были запрещены, поэтому люди вымазывали лицо пеплом

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В одном из городков Греции состоялись мучные бои, в ходе которых сотни жителей и туристов забросали друг друга этим продуктом.

Власть "бойцов" не наказывала, а даже, наоборот, поощряла: муниципалитет оплатил две с половиной тонны муки и его доставку из ближайших мельниц.

Таким образом в городе традиционно завершается карнавальный сезон. Возраст данного обычая достигает двух сотен лет.

Он зародился, еще когда Греция находилась под властью Османской империи. Тогда карнавалы были запрещены, поэтому люди вымазывали лицо пеплом и выходили на улицы в знак протеста.

Впоследствии пепел заменили мукой, а демонстрацию – праздничным шествием.

Напомним, на прошлой неделе в бразильском Рио-де-Жанейро завершился один из самых красочных и известных карнавалов в мире. В последний день самого крупного в мире фестиваля на самбодроме выступили лучшие школы танцев. 

Мы также писали о карнавале в Оруро – старейшем на территории Латинской Америки, который проходит на территории Боливии. В этот праздник сотни людей в разнообразных костюмах отправились по четырехкилометровому маршруту, который преодолели почти за 20 часов.

Кроме того, сообщалось о начале Венецианского карнавала, во время которого "город на воде" превратился в огромную театральную площадку.

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Тег Греция, фестиваль, праздник, карнавал

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