В Греции пять туристов погибли из-за сильного шторма

Еще 20 человек были госпитализированы после атаки стихии

Фото: pexels.com

По меньшей мере пять иностранных туристов погибли в Греции из-за мощного шторма на севере полуострова Халкидики. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на местную полицию.

По предварительным данным, среди погибших двое россиян, два туриста из Чехии и один отдыхающий из Румынии. В свою очередь агентство Reuters информировало, что еще 20 человек были госпитализированы.

Шторм обрушился на северные районы Греции в ночь со среды на четверг. На территории полуострова Халкидики прошли проливные дожди и сильный град, были повреждены здания и линии коммуникаций. Как сообщает пожарная служба Греции, в районе работают спасательные бригады.

Напомним, что ранее один человек погиб, еще один пострадал в результате извержения вулкана Стромболи на одноименном острове в Италии. Речь шла о туристах, которые прогуливались по склону вулкана. Информацию о погибшем подтвердил мэр города Липари Марко Джорджианни.

Остров Стромболи принадлежит группе Липарских островов, расположенных к северу от Сицилии. Вулкан Стромболи имеет три активных кратера. Его последнее крупное извержение произошло в 2009 году.

Напомним, два человека получили травмы накануне в результате падения части кровли из-за непогоды на Закарпатье.

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