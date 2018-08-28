В Греции разбился самолет ВВС: погиб пилот

Тренировочный самолет T-2E Buckeye греческих ВВС разбился утром во вторник возле города Спарта на Пелопоннесе. Об этом говорится в сообщении ВВС Греции.

Инцидент произошел в 8:50 утра по местному времени, когда самолет совершал тренировочный полет.

Один из двух пилотов смог спастись с помощью парашюта. Тело второго пилота нашли спасатели вскоре после катастрофы. Как отмечается, оба пилотов были опытными, налетали около 2500 часов каждый. ВВС проводят расследование инцидента.

Ранее в США легкомоторный самолет упал на автомобильную стоянку. В результате аварии погибли пять человек. Никто из находившихся на стоянке не пострадал. Крушение произошло в полутора километрах от южнокалифорнийского аэропорта Джон Уэйн. Когда произошла авария, самолет направлялся в аэропорт. Экипаж воздушного успел объявить о чрезвычайной ситуации на борту до того, как самолет рухнул землю.

А в субботу, 4 августа, в результате крушения в Швейцарии старинного самолета Junkers Ju-52 погибло 20 человек. Обломки самолета нашли на высоте 2450 метров над уровнем моря, в месте, окруженном со всех сторон пиками.

Также в Швейцарии в субботу, 4 августа на территории полукантона Нидвальден потерпел крушение легкомоторный самолет.