В Греции родился второй в мире ребенок с тремя родителями

Сейчас и мать, и малыш чувствуют себя хорошо

Фото: Pixabay

В мире родился второй ребенок, у которого есть фактически не двое, а трое родителей. Мальчик появился на свет в Греции.

Родители долгое время безуспешно пытались завести детей естественным путем и четыре раза пробовали ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение, при котором яйцеклетка оплодотворяется в лабораторных условиях, после чего помещается в матку).

В случае с 32-летней гречанкой врачи поступили иначе – искусственно оплодотворили спермой ее мужа яйцеклетку другой женщины и поместили в ее матку. Сейчас и мать, и ребенок чувствуют себя хорошо.

Такой метод оплодотворения обычно используется для помощи семьям, в которых имеются генетические заболевания, которые передаются по женской линии. Ранее он применялся лишь единожды – для семьи из Иордании.

Напомним, в прошлом году супруга американского экс-президента Барака Обамы, Мишель, призналась, что их дети Малия и Саша были зачаты при помощи процедуры ЭКО.

Также сообщалось о неожиданных заключениях ученых из Института цитологии и генетик, которые пришли к выводу, что искусственное оплодотворение приводит к отклонениям в состоянии здоровья потомства.

Кроме того, мы писали, что в Китае появились на свет первые дети с искусственно измененными генами - без ведома властей ученый Хэ Цзянькуя изменил ДНК двух девочек-близнецов при помощи редактирования генов.

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