В Греции самолет пролетел в нескольких метрах над туристами: яркое видео

Аэропорт острова Скиатос находится недалеко от пляжа, поэтому посадка самолетов здесь – запоминающееся зрелище

В Греции, где на прошлой неделе на один из островов обрушился шторм, самолет во время приземления пролетел всего в нескольких метрах над головами туристов.

Инцидент произошел в аэропорту острова Скиатос. Воздушное судно зашло на посадку настолько низко, что зрителей буквально сдуло потоком воздуха.

Такие приземления являются известной особенностью местного аэропорта. Взлетно-посадочная полоса здесь очень короткая и, к тому же, проходит между дорогой и пляжем. Поэтому появление самолетов здесь уже стало зрелищным аттракционом в сезон отпусков.

Напомним, что недавно на популярный среди туристов остров Халкидики обрушилась непогода, жертвами которой стали шестеро иностранцев: по двое граждан Чехии, России и Румынии.

Ранее мы также сообщали о мощном землетрясение магнитудой 5,3, которое произошло вблизи греческого города Галаксиди 30 марта. Эпицентр подземных толчков находился в 8 километрах на юго-запад от города. Толчки были ощутимы в Афинах, которые расположены за 129 километров от эпицентра землетрясения. Спасатели о пострадавших не сообщали.

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