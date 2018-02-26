В Хорватии в результате ДТП пострадали 14 человек

Вчера, 17:12

Удар был настолько сильным, что пришлось разрезать кабины машин, чтобы доставать из них людей

Фото: vecernji.hr
Фото: vecernji.hr

В Хорватии на севере страны в результате столкновения автобуса и грузовика пострадали 14 человек.

Об этом сообщает издание Vecernji List.

"В лобовом столкновении грузовика и автобуса на перекрестке старой трассы через Горский Котар тяжело травмированы 14 человек, среди них два водителя, чьи жизни находятся в опасности", – говорится в сообщении.

Авария произошла на заснеженной и обледенелой трассе около 11 утра. Автобус вез пассажиров по маршруту Пореч – Загреб, когда произошло столкновение.

Удар при столкновении был настолько силен, что спасателям пришлось разрезать кабины обоих автомобилей, чтобы достать водителей. 

Пока непонятно, что именно было причиной аварии – погодные условия или человеческий фактор. 

Напомним, при массовом ДТП на автобане в Баварии с участием 17 автомобилей пострадали 18 человек, трое из них получили серьезные травмы

Ранее 23 января в Харькове, на перекрестке улицы Героев Труда и Гвардийцев Широнинцев одновременно столкнулись два трамвая и две легковушки. Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харькова, водитель ВАЗ-2115 выехал на трамвайные рельсы и врезался в трамвай, который шел по 27 маршруту. После этого он столкнулся с "Москвичом" и с еще одним трамваем того же маршрута. К счастью, в результате аварии обошлось без пострадавших.

А в городе Мелитополь, Запорожской области, произошло крупное ДТП, в котором три человека получили ранения и были разбиты пять автомобилей. Авария произошла в ночь на 20 января на проспекте 50-летия Победы.
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