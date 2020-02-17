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В Ирландии активизировались российские спецслужбы: что происходит

17 февраля, 09:19

Спецагенты РФ заинтересовались коммуникациями, которые соединяют Америку и Европу

Ирландия. Фото: REUTERS/FW1F/Gareth GDJones

Ирландия. Фото: REUTERS/FW1F/Gareth GDJones

После появления информации о том, что спецслужбы России активизировались в Латвии, появились новые сообщения о деятельности российских спецслужб в Европе. Ирландские правоохранители подозревают, что агенты российских спецслужб повысили свою активность как в самой стране, так и у ее берегов. Об этом сообщает издание Sunday Times.

Как пишет издание, перед спецагентами РФ поставили задачу определить местонахождение кабелей из опто-волокна, которые пролегают на дне океана, соединяющих Европу с Америкой.

SundayTimes отмечает, что с европейской стороны кабели связи выходят именно из Ирландии. Они обеспечивают интернет-трафик между континентами. Издание добавляет, что агенты РФ могут искать слабые места кабелей для диверсий в возможном будущем.

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Ранее подводные лодки РФ и военные суда, находившиеся в Атлантическом океане, уже подозревались в осуществлении этой деятельности.

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Спецслужбы Ирландии считают, что российские агенты, пользуясь слабостью местной контрразведки, могут использовать эту европейскую страну как свою базу. Разведывательную деятельность в стране, по данным Sunday Times, может вести Главное разведывательное управление (ГРУ), сотрудники которого подозреваются в отравлении бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери.

Напомним, бывший двойной шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия подверглись воздействию боевого нервно-паралитического вещества семейства "Новичок", нанесенного на дверную ручку их дома в Солсбери. Позже независимые следователи раскрыли это как двойной провал ГРУ, поскольку Скрипали пережили покушение, а имена отравителей были раскрыты. Ими оказалась сотрудники российских спецслужб Анатолий Чепига, Александр Мишкин и Денис Сергеев.

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Россия Ирландия российские спецслужбы

Источник: УНН

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