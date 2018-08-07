ФОТОФАКТ. В Ирландии обнаружили послание для летчиков Гитлера

Сегодня, 04:58

Надпись сложена из белых камней и вкопана в землю

Фото: @IrishAirCorps
Фото: @IrishAirCorps

В Ирландии из земли проступило каменное сообщение, созданное для экипажей немецких бомбардировщиков во время Второй мировой войны. Об этом сообщает The Mirror.

Крупные белые буквы образуют слово Éire — Ирландия — на холме Брей-Хед в графстве Уиклоу на востоке страны. Надпись сложена из белых камней и вкопана в землю. Около 80 таких посланий было размещено по всей стране, чтобы предотвратить случайную бомбардировку, поскольку Ирландия была единственным членом Британского содружества, кто сохранял нейтралитет во время войны. Послания чаще всего оставлялись на западном побережье, а для востока страны являются необычными.

Знак на холме Брей-Хед был скрыт растительностью в течение десятилетий, но снова проступил после недавнего пожара. Каменную композицию обнаружил экипаж полицейского вертолета.

Во время войны Люфтваффе стремились завоевать превосходство в воздухе и уничтожить наземную военную инфраструктуру Великобритании активными бомбардировками. Это вошло в историю как битва за Британию — крупное авиационное сражение, вынудившее фюрера Великогерманского рейха Адольфа Гитлера отказаться от планов наземной высадки.

Напомним, теория о гибели Гитлера в 1945 году подтвердиласьНемецкий диктатор действительно погиб в 1945 году в своем бункере вместе с Евой Браун.

Также мы писали, что в Польше планировали устроить концерт в честь дня рождения Гитлера: организаторов задержали.

Ранее в Аргентине нашелся 128-летний "Адольф Гитлер".
Ирландия, гитлер, сражение, послание
Источник:

Lenta.ru

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