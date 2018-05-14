В Ирландии после выброски парашютистов разбился самолет: среди погибших ребенок

Сегодня, 09:25

Отец погибшего мальчика находился среди совершивших прыжок парашютистов

Cessna 208 Caravan. Фото: ru.wikipedia.org
Cessna 208 Caravan. Фото: ru.wikipedia.org

В Ирландии в результате падения легкомоторного самолета погибли пилот воздушного судна и 7-летний ребенок. Об этом сообщает The Irish Times.

За штурвалом самолета был гражданин Великобритании, проживавший в Дублине. Он управлял самолетом Cessna Caravan. Самолет взлетел с аэродрома местного парашютного клуба.

Перед аварией самолет совершил успешную выброску 16 парашютистов. Отец погибшего мальчика находился среди совершивших прыжок парашютистов.

Очевидцы рассказали, что самолет снижался "как торпеда" перед падением. "Он просто вертикально падал. Не было никаких порывов или чего-то еще, двигатель работал", – сказал один из местных жителей.

Ранее в Каталонии в результате крушения небольшого самолета погибли три человека.

По имеющимся данным, самолет вылетел из португальского города Кашкайш и направлялся в международный аэропорт испанского Реуса, однако потерпел крушение в каталонской провинции Таррагона.

Всего на борту самолета находилось три человека. Никто из них не выжил.

Также в США пассажирский самолет совершил аварийную посадку на автостраду.
Ирландия, крушение, самолет, разбился
Источник:

Европейская правда

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Евросоюз

Фото: twitter.com/bomberscat

В Испании упал самолет: никто из находившихся на борту не выжил

12 Мая, 20:29

В результате крушения небольшого самолета погибли три человека

Другие страны

Фото: twitter.com/AlexInAir

В аэропорту Стамбула столкнулись два самолета

Сегодня, 01:27

Самолет во время рулежки задел крылом хвост стоящего воздушного судна
Загрузка...

Fun

Самолет. Фото: кадр из видео

"Пилот сошел с ума": самолет на видео взлетел вертикально

10 Мая, 08:30

Подобные взлеты показывают зрителям только на авиашоу

Евросоюз

Фото: pixabay

Из-за массовой забастовки в Италии отменили более 700 авиарейсов

8 Мая, 15:25

В стране бастуют работники государственного авиадиспетчера

Евросоюз

Фото: telegraph.co.uk

В Британии самолет Первой мировой войны аварийно сел на пляж

6 Мая, 23:02

В Британии самолет 1930-х годов экстренно приземлился на пляж

Техно

Корабли были найдены случайно. Фото из открытых источников

При поисках самолета спасатели обнаружили древние затонувшие корабли

12 Мая, 13:02

Розыск пропавшего самолета продолжается с 8 марта 2014 года  

Одесса

Фото: www.facebook.com/ruslan.forostyak

В Одессе экстренно приземлился пассажирский самолет

6 Мая, 16:10

Воздушное судно летело из Киева в Грецию

США

Фото: pixabay.com

В США разбился самолет

5 Мая, 22:02

Пока не уточняется, что стало причиной падения самолета
Загрузка...