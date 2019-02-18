В Ирландии продают остров за полтора миллиона долларов

На острове есть старинный разрушенный монастырь и заброшенный коттедж без водопровода и электричества

Фото: CNN

В Ирландии продают остров за полтора миллиона долларов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/9f7/8fe/5c69f78fee182.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/9f7/8fe/5c69f78fee182.jpg 2019-02-18T02:23:00+02:00 Евросоюз На острове есть старинный разрушенный монастырь и заброшенный коттедж без водопровода и электричества

В Ирландии выставили на продажу необитаемый остров, за который просят 1,4 миллиона долларов, сообщает CNN.

На острове есть старинный разрушенный монастырь и заброшенный коттедж без водопровода и электричества.

Общая площадь острова – 80 акров (около 0,324 квадратных километров). По словам продавца, чтобы добраться из одного конца острова в другой надо идти пешком около часа. Он расположен в 3,2 км от региона Коннемара на западе Ирландии.

Покупателю придется купить себе вертолет или катер, чтобы добираться на остров.

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По данным ученых, первые поселения людей появились на острове около 3 тысяч лет назад. Расположенный там разрушенный монастырь был возведен в VII веке. Руины монастыря – церковь, алтарь и могилы – принадлежат ирландскому департаменту окружающей среды, наследия и местного самоуправления и не продаются. На острове много пресноводных озер и большое количество птиц: чаек, буревестников и других.

С 1969 до 1998 года остров принадлежал ирландскому поэту Ричарду Мерфи.

Ранее на продажу выставили остров в Шотландии. Остров Улва продается за 5,9 млн долларов и является вторым по величине из группы шотландских Внутренних Гебридских островов. Общая площадь острова Улвы составляет 1,8 тыс. гектаров. Отмечается также, что на острове проживают 123 вида птиц, в том числе белохвостый морской орел. Также на острове водятся красные олени. В водах у острова можно увидеть китов, морских выдр и дельфинов.

Также хорватские СМИ писали о 10 необитаемых островах, которые выставлены на продажу. Их стоимость колеблется от 130 тысяч до 6 миллионов евро.

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