В Ирландии решили поэтапно снимать карантин из-за коронавируса: что разрешат

В Ирландии правительство решило начать поэтапное снятие карантинных ограничений, введенных в связи с эпидемией коронавируса. Об этом заявил премьер Лео Варадкар.

Действующие с 28 марта ограничения будут сниматься поэтапно начиная с 18 мая. "Нужны еще две недели для того, чтобы еще больше ослабить динамику распространения вируса", — пояснил он. Продолжительность каждого из пяти этапов будет составлять три недели — этот срок выбран с учетом протяженности инкубационного периода коронавируса для того, чтобы иметь возможность реагировать на вероятные новые вспышки пандемии. "Риски существуют, и мы будем готовы в случае необходимости быстро сделать шаг назад", — сообщил Варадкар.

С 5 мая в отношении некоторых действующих ограничений будут введены послабления. Люди в возрасте 70 лет и старше, которые должны были находится в строгой домашней самоизоляции, смогут выходить из дома, избегая, однако, близкого контакта с другими людьми. Радиус передвижения всех граждан возле дома будет расширен с нынешних двух до пяти километров.

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С 18 мая будут открыты промтоварные магазины, ремонтные мастерские, цветочные магазины, все люди, работающие на открытом воздухе, смогут полностью вернуться к своей деятельности. Также будут разрешены занятия спортом в небольших группах при условии соблюдения социальной дистанции в 2 метра. На заключительном этапе планируется открыть дошкольные детские учреждения, рестораны, бары, кафе, кинотеатры и фитнес-клубы. Занятия в школах возобновятся с началом нового учебного года — в первых числах сентября.

"Вирус до неузнаваемости изменил нашу жизнь. Но пройдем этот путь вместе как единая нация и обязательно почтим память всех, кто потерял свои жизни. Осталось подождать совсем недолго, в один из летних вечеров мы сможем снова встретиться со своими друзьями", — резюмировал премьер-министр. Уже около недели в Ирландии отмечается ниспадающая динамика как по новым случаем заражения, так и по числу летальных исходов, связанных с коронавирусом. В стране зарегистрировано 20 833 подтвержденных случаев инфицирования, за время эпидемии вирус унес жизни 1 265 человек.

Тем временем в США коронавирус "косит" работников мясокомбинатов.

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