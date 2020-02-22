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В Ирландии нашли пропавший в 2018 году корабль-призрак

22 февраля, 05:55

80-метровый сухогруз Alta с 2018 года бороздил просторы Атлантического океана

Шторм "Деннис", который ранее обрушился на Великобританию, выбросил на побережье соседней Ирландии сухогруз, который потерялся в океане полтора года назад.

Как сообщает BBC, прибитое к камням 80-метровое судно Alta заметили жители рыбацкой деревушки Балликоттон в графстве Корк на юге страны.

Предполагается, что сухогруз дрейфовал в Атлантическом океане после того, как в октябре 2018 года в 2 тыс км к юго-востоку от Бермудских островов на нем пропало электричество и из-за приближавшегося урагана его экипаж эвакуировали.

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В сентябре 2019 году Alta, который к тому времени прозвали "кораблем-призраком", был замечен патрульным кораблем британского Королевского военно-морского флота.

Теперь, когда судно прекратило дрейфовать, его могут конфисковать.

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"Если владелец не появится, то за дело возьмется комиссия по контролю за маяками", – заявил руководитель отделения береговых операций Комиссии по контролю за маяками Ирландии Роберт МакКейб.

Напомним, в прошлом году на Ирландию обрушился мощный шторм "Ханна", который обесточил 25 тысяч домохозяйств.

А еще годом ранее в страны Западной Европы пришел шторм "Элеонора", в результате которого в Ирландии без электричества остались приблизительно 16 тысяч домов, хозяйств и предприятий, а в Северной Ирландии – 20 тысяч объектов.

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Ирландия корабль шторм сухогруз

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