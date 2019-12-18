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В Ирландии выпустили юбилейный календарь с полуобнаженными фермерами: видео

18 декабря, 00:15

На снимках ирландские аграрии кормят коз, ловят рыбу и отдыхают среди тыкв

Эротические съемки для календарей теперь и на сеновале. Календарь с полуобнаженными фермерами напечатали в Ирландии. На снимках сельские труженики кормят коз, играют на гитарах, ловят рыбу и отдыхают среди тыкв. Этот год для издателей календаря – юбилейный, уже десятый. Традиция таких съемок также у австралийских пожарных и американских таксистов.

Именно о том, что пожарные Австралии выпустили очень горячий календарь на 2020 год, новости "Сегодня" писали не так давно. Уже 27 лет подряд австралийцы таким образом собирают деньги на благотворительность.

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А в Черновцах, тем временем, открылся город из пряничных домиков. Каждое из сладких строений будет выставлено на аукцион, а вырученные средства пойдут на благотворительность. Начальная цена каждого домика – 300 гривен. Но продают их обычно не меньше, чем за тысячу. Самый дорогой купили за 5000 гривен.

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Также новости "Сегодня" и ранее рассказывали о том, как в мире готовятся к Новому году и Рождеству. Например, о самой большой в мире новогодней инсталляции в Италии и фестивале льда и снега в Китае.

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Ирландия Новый год календарь фермеры традиция

Источник: Сегодня

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