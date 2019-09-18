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В Ирландии вышили огромный ковер по мотивам "Игры престолов"

18 сентября, 23:16

На ковре изобразили сцены из знаменитого сериала

В Ирландии создали 90-метровый ковер по мотивам популярного киносериала "Игра престолов" – на гобелене изобразили основные сцены из жизни героев фильма.

Сейчас произведение демонстрируется на выставке во французском городе Байо. На создание ковра ушло два месяца безостановочной работы.

На выставке ковер разместили рядом со средневековым "собратом", на котором изображены битва при Гастингсе и завоевание Англии в XI веке.

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Стоит напомнить, что большинство эпизодов "Игры престолов" были сняты в Ирландии, и только за прошлый год благодаря популярному фильму страна заработала 60 миллионов фунтов стерлингов (почти два миллиарда гривен).

Напомним, ранее в Лос-Анджелесе на церемонии вручения наград премии Эмми 2019 в неосновных и технических номинациях культовый сериал "Игра престолов", который ранее получил 32 номинации на премию Эмми, выиграл сразу в десяти.

"Игра престолов" уже не первый год является рекордсменом по количеству номинаций. Детали в сюжете:

Так, "Игру престолов" признали лучшей в категории Creative Arts. Также сериал награжден за лучший актерский состав, лучшие визуальные эффекты, лучшие костюмы, лучший грим, лучший саундтрек и работу со звуком, работу каскадеров, дизайн заставки и кастинг и др. Кроме того, "Игра престолов" стала самой номинированной программой в 2019 году.

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Ирландия ковер Игра престолов

Источник: Сегодня

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