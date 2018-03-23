В Испании арестовали пять каталонских политиков

Сегодня, 23:19

В Барселоне начинаются акции протеста


фото AFP

фото AFP

фото AFP

фото AFP

фото AFP

фото AFP

фото AFP

фото AFP

фото AFP

фото AFP

В Барселоне вспыхнули массовые акции протеста после ареста Испанией пяти каталонских политиков, которым предъявлены обвинения в мятеже с целью объявить независимость автономии от Испании..

Митинги начались в пятницу, 23 марта, передает La Vanguardia.

Тысячи людей держат в руках портреты задержанных политиков.

Сами организаторы протестов обещают, что митинги в их поддержку будут происходить во всех муниципалитетах Каталонии. Активисты заявляют, что таким образом они хотят показать власти Испании, что не признают судебных решений, которыми "преследуются политические представители каталонцев".

Отмечается, что Верховный суд Испании взял под стражу пятерых каталонских политиков. Им выдвинули обвинение в мятеже с целью объявить независимость автономии от Испании. Решение касается кандидата на пост главы правительства Каталонии Жорди Туруля, экс-министра с территорий Жозеп Руля, экс-министра иностранных дел Рауля Ромеви, экс-министра социальной политики Долореса Басы и экс-спикера парламента Каталонии Карме Форкадель. 

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Как известно, в Каталонии 1 октября 2017 года состоялся незаконный референдум о независимости, который был признан правительством Испании незаконным и обжалован в Конституционном суде. На основании результатов голосования 27 октября парламент провозгласил независимость Каталонии.

Напомним, сепаратистские партии, получившие большинство в парламенте по итогам досрочных выборов, намерены переизбрать Пучдемона главой каталонского правительства. Мадрид настаивает, что Пучдемон не может управлять регионом, если продолжит скрываться за границей.

Также сообщается, что Испания поддержала идею "игрушечного" президентства Пучдемона.
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