В Испании автобус врезался в опору моста: пятеро погибших, десятки раненых

Сегодня, 22:18

Cреди 20 пострадавших – двое в тяжелом состоянии

The Local
The Local

Из-за столкновения пассажирского автобуса с опорой моста в регионе Астурия на севере Испании погибли по меньшей мере пять человек, еще 20 получили ранения, сообщает The Local Spain.

"Пять человек погибли", – сказал пресс-секретарь представительства центрального правительства в Астурии, добавив, что все жертвы – это пассажиры.  

Как отмечается, среди 20 пострадавших двое в тяжелом состоянии, в частности водителю автобуса ампутировали ногу.

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По данным издания, пока не известно, по каким причинам транспортное средство столкнулось с опорой моста, детали аварии выясняются.

Ранее группа украинских туристов оказалась в эпицентре ДТП, произошедшего в румынском городе Сучава, где в ночь на 3 сентября с их автобусом столкнулся мотоцикл.

А в Финляндии автобус упал на железнодорожные пути в Куопио, в результате чего погибли четыре человека, более 20 пострадали.

Кроме того, в Эквадоре перевернулся пассажирский автобус, в результате чего погибли по меньшей мере десять человек. Инцидент произошел ранним утром, когда на трассе был сильный туман. Автобус следовал из города Куэнка на юге страны в город Лоха.
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