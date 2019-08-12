В Испании автомобиль въехал в террасу бара

Большинство пострадавших получили травмы, не угрожающие жизни, девять человек уже выписаны из больницы

Фото: elpais.com

В испанском городе Жирона автомобиль въехал в террасу бара, в результате чего пострадали как минимум десять человек. Об этом сообщает El Pais.

Согласно информации, два автомобиля столкнулись на дороге, после чего водитель одного из них утратил управление, выехал на тротуар и сбил посетителей бара. В крови 18-летнего водителя не нашли следов алкоголя.

Большинство пострадавших получили травмы, не угрожающие жизни, девять человек уже выписаны из больницы. Пострадавшая четырехлетняя девочка остается в больнице в тяжелом состоянии. Полиция выясняет причины происшествия.

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Ранее сообщалось, что наезд легкового автомобиля на посетителей кафе во Франции, находившихся на его террасе, привел к ранению 7 человек, 2 из которых находятся в тяжелом состоянии. Тяжело пострадавшие — женщины 60 и 72 лет. Водитель также был пожилым — по мнению полиции, он, судя по всему, перепутал педали газа и тормоза.

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Напомним, не так давно в Гватемале грузовик протаранил группу людей, которая могла собраться, чтобы посмотреть на последствия другого ДТП. Кроме 30 погибших, в результате ДТП пострадали четыре человека, трое из них госпитализированы.

Кроме того, ранее в северном индийском штате Раджастхан грузовик наехал на свадебную процессию. В результате ДТП погибли 13 человек.

А в городе Саннивейл в американском штате Калифорния водитель въехал в толпу пешеходов, в результате жуткой аварии пострадали восемь человек.

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