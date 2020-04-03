В Испании город-замок закрылся от мира и спасся от коронавируса

В то время, как Испания продолжает с переменным успехом бороться с коронавирусом, в городе-крепости Захара-де-ла-Сьерра в Андалусии не было зафиксировано ни одного случая COVID-19.

Как сообщает CNN, этому способствовали жесткие меры, на которые пошли местные власти – 14 марта, когда в Испании объявили чрезвычайное положение, мэр Сантьяго Гальван приказал перекрыть четыре из пяти въездов в город.

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С тех пор Испания обогнала Китай по количеству зараженных и жертв коронавируса, но решение Гальвана позволило не дать вирусу проникнуть за стены города, хотя в соседних населенных пунктах уже зафиксировали несколько смертей.

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Неудивительно, что жители 1,4-тысячной Захара-де-ла-Сьерра, 65% которых составляют люди старше 65 лет, одобряют действия своего мэра.

Попасть в город можно лишь через один пункт въезда, на котором находятся один полицейский и двое людей в костюмах биозащиты – они обеззараживают все проезжающие машины смесью отбеливателя и воды.

Захара-де-ла-Сьерра / Фото: Flickr В тренде Не курить и не пить: в ВОЗ сказали, чего нельзя делать в самоизоляции

Кроме того, по понедельникам и четвергам дезинфицируются также все улицы, площади и фасады домов.

Чтобы снизить на улицах количество людей (в особенности пожилых), местный бизнес платит двум женщинам за доставку продуктов и медикаментов – они работают по 11 часов ежедневно, но количество заказов у них только растет.

Кроме того, волонтеры позаботились и о немощных людях, которым они приносят под двери готовую еду в запечатанных контейнерах, а также о детях – по городским улицам ездят машины с музыкой, чтобы малыши могли повеселиться хотя бы на балконах.

Напомним, что состоянием на 3 апреля в Испании зафиксировано более 112 тысяч случаев заражения COVID-19, больше 13 тысяч человек умерли, а 26,7 тысяч выздоровели.

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