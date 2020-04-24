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Испания борется с коронавирусом: Мадрид сообщил радостную новость

24 апреля, 16:37

Станислав Кожемякин

Количество жертв за сутки упало, но все равно остается очень высоким

Количество жертв коронавирусной эпидемии в Испании опустилось до минимума более чем за месяц – в течение минувших суток болезнь отняла жизни 367 людей. Это самый низкий показатель с 20 марта.

Таким образом, как сообщили 24 апреля в пресс-службе испанского Министерства здравоохранения, совокупное количество умерших пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 достигло 22 524 человек.

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Стоит отметить, что антирекорд смертности за все время эпидемии также был установлен в начале месяца – 1 апреля умерли 950 пациентов.

Также за последние сутки в Испании обнаружено 6 740 новых случаев заражения коронавирусом, и теперь их общее количество составляет 219 764. По этому показателю страна обгоняет все остальные страны мира, кроме США.

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Кроме того, 3 105 пациентов за прошедшие сутки выздоровели и покинули медицинские учреждения. Теперь их 93,5 тысячи человек.

Любопытно, что из всех новых подтвержденных зараженных 3 944 обнаружили посредством теста на антитела (это свидетельствует о том, что они переболели коронавирусом, вероятно, даже без симптомов), а 2 796 – при помощи ПЦР-тестов, то есть они все еще являются носителями вируса. И этот показатель уступает числу выздоровевших.

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Напомним, накануне обнадеживающие новости поступили из другой пострадавшей от коронавируса страны - в Италии число излечившихся от COVID-19 превысило количество заразившихся за прошлые сутки..

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Испания эпидемия вирус коронавирус COVID-19

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