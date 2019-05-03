В Испании конь ворвался в толпу и чуть не затоптал людей насмерть

Перед традиционными скачками лошадь вырвалась из узды и устремилась прямо в зрителей

Не прошло и года после того, как на фестивале O Marisquino в Испании обвалилась часть деревянной конструкции с людьми, как на многолюдном мероприятии в стране случилось новое ЧП.

На этот раз трагедия едва не произошла на фестивале вина в муниципалитете Каравака-де-ла-Крус, где во время традиционного забега, одна из лошадей вышла из-под контроля.

В прыжке скакун отбросил людей, которые пытались его удержать, и побежал прямо через толпу людей. В результате случившегося несколько зрителей пострадали – у них сильные ушибы от копыт и сотрясение мозга.

Хозяева скакуна утверждают, что животное удалось поймать. Скорее всего, оно испугалось большого скопления народа.

Напомним, что об опасности, которую людям представляют лошади, мы писали и раньше. Так, например, прошлым летом в Тернопольской области мужчина скончался из-за травм, полученных от собственного коня. Во время водопоя животное начало брыкаться с другой лошадью и нанесло несколько ударов своему хозяину.

А ранее аналогичный случай произошел во Львовской области, где лошадь нанесло жителю одного из сел тяжелые увечья - ушиб грудной клетки, перелом ребра, гематому правой почки, разрыв печени и внутреннее брюшное кровотечение.

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