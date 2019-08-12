В Испании молния уничтожила 40 домов на колесах

Фото: elperiodico

В Испании из-за удара молнии возник масштабный пожар на автостоянке, который уничтожил 40 домов на колесах. Об этом сообщает El Periodico.

Как сообщается, для тушения огня мобилизовали шесть пожарных бригад. Пожар охватил пространство площадью 1,5 тысячи квадратных метров.

Стоянка расположена у подножия дороги. Пожарная служба сообщила, что огонь вспыхнул около шести часов утра.

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Ранее сообщалось, что по меньшей мере 51 человек погиб от ударов молний в индийских штатах Бихар и Джаркханд.

Напомним, ранее мы писали, что восемь человек пострадали от удара молнии на пляже в американском штате Флорида. Один из пострадавших был доставлен в больницу с остановкой сердца, его состояние оценивается как критическое. Еще семь человек получили легкие ранения, угрозы их жизням нет.

Кроме того, в Благовещенске Кировоградской области молния попала в здание райадминистрации и оно сгорело. Об этом сообщил народный депутат Вадим Денисенко. Также он отметил, что на первый взгляд, на восстановление сгоревшего здания необходимо 10 миллионов гривен.

Также, в Ровенской области во время грозы сгорел дом полицейского, в который ударила молния. Люди успели спастись, однако жить им теперь негде. Пострадавшие винят спасателей в том, что те слишком долго ехали на их вызов. Пожарные, в свою очередь, признали, что задержались с прибытием.

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