В Испании начался сезон кольцевания фламинго

Некоторым фламинго по сорок лет, но они несут яйца и воспитывают потомство

В испанской Андалузии начался сезон кольцевания молодых фламинго. В природном заповеднике Лагуна де Фуэнте-де Педра – просто паломничество волонтеров.

Здесь – одна из крупнейших в Европе популяций фламинго. Гордость местных жителей и, как они говорят, их розовое и белое золото. В этом году из-за жары и обильных дождей здесь родилась рекордно большое количество птиц – 2500. Всех надо учесть, зарегистрировать и окольцевать. Это – работа для волонтеров.

Студенты, бизнесмены, журналисты, врачи, домохозяйки и даже священники. В заповеднике полтысячи волонтеров. На рассвете они переходят лагуну вброд, загоняют маленьких фламинго в специальный загон и начинают "паспортизацию".

Некоторым фламинго по сорок лет, но они по-прежнему образуют пары, несут яйца и воспитывают потомство. Птенцов выкармливают оба родителя. Помогать юным фламинго – это не работа, а приятный и полезный активный отдых, – говорят местные волонтеры. Настоящее исполнения желаний для любителей природы.

Напомним, сайт "Сегодня" сообщал, что фламинго клюнул надоедливую туристку в лицо. Женщина подошла к птице и предложила сфотографироваться на память.

Также курортный комплекс Baha Mar на Багамах ищет человека на место смотрителя за фламинго.