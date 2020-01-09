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В Испании "одержимый дьяволом" протаранил церковь (видео)

9 января, 04:50

Виновник ДТП считал церковный алтарь единственным местом укрытия от нечистой силы

В Испании, где ранее прогремел взрыв на фестивале, мужчина протаранил двери церкви в надежде, что в храме ему помогут с "одержимостью дьяволом".

Как сообщает местное издание Digital de Castilla la Mancha со ссылкой на полицию, инцидент произошел в ночь на 8 января в муниципалитете Сонсека в провинции Толедо.

35-летний местный житель въехал на внедорожнике в церковь Святого Иоанна Евангелиста, который считается покровителем города, опрокинув и сломав скамьи, а также серьезно повредив двери.

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Мужчина заявил, что одержим дьяволом, и назвал церковный алтарь единственным местом укрытия от нечистой силы.

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Из-за полученных травм его госпитализировали и в ближайшее время планируют арестовать.

Напомним, в ноябре трое неизвестных протаранили автомобилем дверь и ограбили построенный в XII веке кафедральный собор Сент-Мари во французском городе Олорон-Сент-Мари.

А ранее в Киеве легковушка выскочила на встречную полосу, врезалась в другую машину, а потом влетела в здание церкви. Виновницей ДТП оказалась пьяная женщина, которая отказалась от госпитализации.

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