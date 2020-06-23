В Испании опера дала концерт для тысяч растений: фото и видео

Испания, где количество жертв коронавирусной эпидемии перевалило за 27 тысяч, восстанавливается и возвращается к жизни после эпидемии – в стране отменили чрезвычайное положение, в связи с чем возобновили свою работу оперные театры.

Реклама

Так, как пишет The National, опера в Барселоне "Лисеу" дала первый после более чем трех месяцев перерыва концерт. Место зрителей необычного выступления досталось растениям – зрительские места в зале заняли 2292 кустов в горшках. Несмотря на это, музыканты поклонились "аудитории", а театр развесил объявления о начале выступления.

Акцию назвали "Концерт для биоцена". В ее рамках артисты исполнили струнный квартет Джаккомо Пуччини "Хризантемы". Выбор пал именно на эту композицию, поскольку она напоминает реквием.

Таким образом организаторы хотели убить двух зайцев одним выстрелом: продемонстрировать надежду на возвращение к нормальной жизни и ценность искусства и природы, а также показать абсурдность того, что людям запретили присутствовать в зале во время эпидемии.

Реклама

Позже все растения отдадут медработникам, которые лечат больных коронавирусом.

Напомним, что ранее в Испании дважды пересчитывали количество жертв эпидемии COVID-19. Сперва в конце мая это число сократили на 1 918, а на прошлой неделе – увеличили на 1 177.

Также ранее в Испании разгорелся карантинный скандал с бельгийским принцем Иоахимом – монаршую особу оштрафовали на 10,4 тыс. евро из-за участия в вечеринках во время карантина и траура за жертвами эпидемии.

А как обстоят дела с коронавирусом в других европейских странах, смотрите в видеосюжете:

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама