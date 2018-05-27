В Испании пара пригласила на свадьбу 200 гостей и скрылась, не заплатив

Сегодня, 03:49

Сумма долга новосозданной семьи составила 8 тысяч евро

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Молодожены с размахом отпраздновали свадьбу в одном из ресторанов в испанском городке Виверо (провинция Луго, Галисия), пригласив 200 человек. Однако когда дело дошло до оплаты, оказалось, что молодожены исчезли. Об этом пишет испанское издание hola.com.

С размахом отпраздновать свадьбу в ресторане решили местные ромы. Они внесли залог в размере 1,5 тысячи евро, предоставили документы, подписали договор и оставили контактные телефоны.

Когда пришло время рассчитаться за банкет, молодожены заявили, что отец жениха, который должен все оплатить, сейчас находится "не в состоянии" и они заплатят позже. Однако на следующий день не удалось найти ни одного из членов семьи. На телефонные звонки никто не отвечал. Сумма долга новосозданной семьи составила 8 тысяч евро.

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Через несколько дней удалось выйти на связь с сестрой брата молодого. Женщина сначала сказала, что мужчина пропал, а потом, что он уехал в Румынию за деньгами.

Владельцы ресторана обратились в полицию. Семья ромов довольно давно жила в Виверо, в румынской общине. Никаких данных о членах семьи у полиции нет.

Найти молодоженов или близких родственников правоохранителям пока не удается. В полиции не исключают, что семья вернулась в Румынию.

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Испания, ресторан, свадьба, молодожены
Источник:

24tv.ua

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