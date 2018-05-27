В Испании пара пригласила на свадьбу 200 гостей и скрылась, не заплатив
Сумма долга новосозданной семьи составила 8 тысяч евро
Молодожены с размахом отпраздновали свадьбу в одном из ресторанов в испанском городке Виверо (провинция Луго, Галисия), пригласив 200 человек. Однако когда дело дошло до оплаты, оказалось, что молодожены исчезли. Об этом пишет испанское издание hola.com.
С размахом отпраздновать свадьбу в ресторане решили местные ромы. Они внесли залог в размере 1,5 тысячи евро, предоставили документы, подписали договор и оставили контактные телефоны.
Когда пришло время рассчитаться за банкет, молодожены заявили, что отец жениха, который должен все оплатить, сейчас находится "не в состоянии" и они заплатят позже. Однако на следующий день не удалось найти ни одного из членов семьи. На телефонные звонки никто не отвечал. Сумма долга новосозданной семьи составила 8 тысяч евро.
Через несколько дней удалось выйти на связь с сестрой брата молодого. Женщина сначала сказала, что мужчина пропал, а потом, что он уехал в Румынию за деньгами.
Владельцы ресторана обратились в полицию. Семья ромов довольно давно жила в Виверо, в румынской общине. Никаких данных о членах семьи у полиции нет.
Найти молодоженов или близких родственников правоохранителям пока не удается. В полиции не исключают, что семья вернулась в Румынию.
Напомним, вертолет с невестой упал на свадьбе в Бразилии.
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