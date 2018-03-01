В Испании пенсионеры требовали достойных пенсий

Всего акции собираются провести более чем в 40 городах

В Испании тысячи пенсионеров вышли на протесты в десятках городов с требованием повысить им пенсии.

Об этом сообщает El Mundo.

Как отмечается, акции протеста до конца дня должны пройти в более 40 испанских городах.

Наиболее крупная акция прошла возле министерства финансов в Мадриде. В ней приняли участие от 15 до 20 000 пенсионеров. Участникам не помешал даже сильный дождь.

Пенсионеры считают, что повышение пенсии на 0,25% выглядит издевательством, когда экономика растет значительно более быстрыми темпами.

Организаторы акции утверждают, что правительство поднять пенсии до того уровня, который хотя бы покроет инфляцию.

Во время акции ее участники скандировали "Воры!", "Вы не имеете на это права после того как мы проработали всю жизнь!", "Правительство, вы воры, которые украли наши пенсии!", Ни шагу назад! ".

Напомним, в Барселоне несколько сотен митингующих прорвали полицейский кордон вокруг здания парламента Каталонии. Параллельно в это же время вблизи парламента собралось большое количество сторонников независимости автономии.

Ранее мы писали, что в Румынии бушуют массовые акции протеста. Митингующие поддерживают главу местного антикоррупционного бюро. Несколько лет она успешно боролась с казнокрадами. И вот теперь убрать ее с должности хочет тамошний министр юстиции.