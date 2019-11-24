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В Испании перехватили подлодку с двумя тоннами кокаина

24 ноября, 21:27

Стражи порядка задержали не менее двух человек

Фото: REUTERS/Dinuka Liyanawatte

Фото: REUTERS/Dinuka Liyanawatte

Правоохранительные органы Испании перехватили в воскресенье подводную лодку, на борту которой было обнаружено более 2 тонн кокаина. Об этом сообщила газета "Паис".

По ее информации, стражи порядка задержали не менее двух человек. Субмарина была обнаружена в водах автономного сообщества Галисия. Предполагается, что она прибыла из Колумбии. Других подробностей пока не приводится.

Согласно версии газеты "Вос де Галисия", на борту находилось свыше 3 тонн кокаина.

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Ранее таможенная служба города Арль во французском Провансе смогла перехватить партию кокаина, стоимость которой на "черном" рынке могла бы составить 14 млн евро.

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Напомним, в августе на пляж на северо-западе Новой Зеландии шторм вынес крупную партия кокаина общей стоимостью около двух миллионов долларов.

А в сентябре в Панаме службы безопасности сожгли крупнейшую в истории партию кокаина - 24 тонны белого порошка и почти две тонны марихуаны.

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Испания подлодка кокаин

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