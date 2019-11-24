В Испании перехватили подлодку с двумя тоннами кокаина

Правоохранительные органы Испании перехватили в воскресенье подводную лодку, на борту которой было обнаружено более 2 тонн кокаина. Об этом сообщила газета "Паис".
По ее информации, стражи порядка задержали не менее двух человек. Субмарина была обнаружена в водах автономного сообщества Галисия. Предполагается, что она прибыла из Колумбии. Других подробностей пока не приводится.
Согласно версии газеты "Вос де Галисия", на борту находилось свыше 3 тонн кокаина.
Ранее таможенная служба города Арль во французском Провансе смогла перехватить партию кокаина, стоимость которой на "черном" рынке могла бы составить 14 млн евро.
Напомним, в августе на пляж на северо-западе Новой Зеландии шторм вынес крупную партия кокаина общей стоимостью около двух миллионов долларов.
А в сентябре в Панаме службы безопасности сожгли крупнейшую в истории партию кокаина - 24 тонны белого порошка и почти две тонны марихуаны.
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